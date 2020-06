Eine Show mit vielen Soldaten und Waffen

Flugzeuge des Militärs malen über der Stadt Moskau die Farben der russischen Fahne in den Himmel. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Am Himmel fliegen Flugzeuge und malen Farbstreifen in Weiß, Blau und Rot. Unten auf dem Platz marschieren Tausende Soldaten und Soldatinnen vorbei. Auch Panzer und Waffen werden vorgeführt.

Denn in der Stadt Moskau will die Regierung von Russland allen zeigen: Dieses Land hat ein großes und starkes Militär. Solche Paraden finden jedes Jahr statt. Sie erinnern an das Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945.