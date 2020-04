Einkaufen statt Fußballspielen

Louis will in der Corona-Krise helfen und geht für ältere Menschen einkaufen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa.

Es fing an mit einem Zettel. Louis hatte geschrieben: „Hallo Nachbarn! Da zurzeit keine Schule ist, möchte ich Ihnen helfen! Ich kann einkaufen, Flaschen wegbringen oder mit dem Hund spazieren gehen.

Den Zettel mit seiner Telefonnummer hängte Louis in seiner Nachbarschaft in der Stadt Dresden auf. Warum? „Na ja, zuerst mal war mir irgendwie langweilig zu Hause“, erzählt der Zehnjährige. So habe er sichs überlegt: „Da will ich einfach mal helfen statt rumzusitzen.“ Sonst steht nach der Schule oft Fußballtraining an.