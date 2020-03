Eisbärenbabys sind am süßesten

Tierpfleger Frank Schlepps kennt sich mit Tierkindern aus. Foto: --/Zoo am Meer Bremerhaven/dpa.

„Ich habe schon so viele Tierbabys auf dem Arm gehabt: Antilopen, Affen, Raubkatzen“, erzählt Frank Schlepps. Denn er arbeitet als Tierpfleger in einem Zoo in der Stadt Bremerhaven. „Aber es gibt wirklich nichts Süßeres als ein Eisbärenkind“, findet er.

Zum Glück für ihn wurden Ende vergangenen Jahres sogar Eisbär-Zwillinge geboren. Am liebsten würde der Tierpfleger die beiden Bären ganz oft knuddeln. Aber das geht nicht. „Vertrauen aufbauen ist wichtig, aber man muss auch einen gewissen Abstand halten“, erklärt er. Denn würden sich die Tiere zu sehr an bestimmte Menschen gewöhnen, wäre es schwer für sie, später in einen anderen Zoo umzuziehen.