Endlich wieder Basketball

Vor dem NBA-Spiel knien sich die Basketballer hin. Damit wollen sie sich dafür einsetzen, dass Schwarze nicht benachteiligt werden. Foto: Ashley Landis/Pool AP/dpa

Die besten Basketballer der Welt mussten lange warten. Jetzt dürfen sie wieder zurück aufs Spielfeld. Am Donnerstagabend wurde in der Basketball-Liga NBA in den Vereinigten Staaten von Amerika wieder gespielt.

Trotzdem ging es beim Start nicht nur um Basketball. Vor den ersten Spielen knieten sich Spieler, Trainer, Betreuer und Schiedsrichter beim Abspielen der Nationalhymne hin. Einige Spieler trugen T-Shirts mit dem englischen Schriftzug „Black lives matter“. Das heißt auf Deutsch: Schwarze Leben zählen. Damit wollen sich die Basketballer dafür einsetzen, dass Schwarze nicht benachteiligt werden.