Entsetzen über Angriff vor Gotteshaus

Polizisten bewachen die Synagoge am Tag nach dem Angriff. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Gerade noch wirkt die kleine Straße in der Stadt Hamburg friedlich und ruhig. Wer genau hinsieht, entdeckt aber einen Container mit der Aufschrift „Polizei“. Außerdem ist ein Stück der Straße extra abgesperrt, damit kein Auto hindurchfahren kann.

So soll die Synagoge dort besonders geschützt werden. Synagogen sind die Gotteshäuser der Juden.

Trotzdem geschah am Sonntagnachmittag dort etwas Schlimmes: Ein Mann, der sich angezogen hatte wie ein Soldat, griff einen Studenten an, als der in die Synagoge gehen wollte. Er wurde schwer verletzt.