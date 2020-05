Er ist Papa geworden!

Als er berühmt wurde, war er selbst noch ein Kind. Heute ist Rupert Grint 31 Jahre alt, und er ist gerade Vater geworden. Der Schauspieler aus dem Land Großbritannien freut sich über die Geburt seiner kleinen Tochter.

Rupert Grint spielt in den Harry-Potter-Filmen mit. Er spielt die Rolle von Ronald Weasley, Harrys bestem Freund. Als der erste Teil der Reihe in die Kinos kam, war er gerade 13 Jahre alt. Beim letzten Teil war er dann schon über 20. Er ist also in den Filmen erwachsen geworden.