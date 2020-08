Er soll kleiner werden

So groß wie jetzt war der Bundestag in Berlin noch nie: Mehr als 700 Politiker und Politikerinnen drängeln sich dort. Das soll sich ändern.

Das hat unter anderem mit den vielen Wahlkreisen zu tun. Ganz Deutschland ist in diese Kreise aufgeteilt. 299 sind es. In jedem Wahlkreis werden einer oder mehrere Politikerinnen und Politiker für den Bundestag gewählt. So ist jede Region im Bundestag vertreten.

Zum Beispiel die Überhangmandate. Die entstehen so: Bei der Bundestagswahl darf jeder Wähler zwei Mal abstimmen. Eine Stimme vergibt er an einen Politiker seines Wahlkreises. Wer im Wahlkreis dann die meisten Stimmen hat, bekommt einen Platz im Bundestag. Die zweite Stimme vergeben die Wähler nicht an eine Person, sondern an eine Partei. Diese schickt dann je nach Menge der Stimmen weitere Politiker in den Bundestag. Nun kann es aber so sein: Eine Partei hat durch die Zweitstimme 40 Sitze im Bundestag bekommen. Aber 50 ihrer Politiker haben einen Platz über die Erststimme erhalten. Diese zusätzlichen 10 Sitze darf der Partei niemand wieder wegnehmen. Es werden deshalb 10 Extra-Plätze im Bundestag eingerichtet. Das ist zuletzt immer häufiger passiert.