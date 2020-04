Erst fasten, dann feiern

Alle Blicke nach oben! Denn sobald der Mond am Himmel zu erkennen ist, beginnt für gläubige Muslime ein besonderer Monat: der Ramadan. Jetzt ist es wieder so weit.

Etwa 30 Tage lang halten sich die Gläubigen während des Ramadan an diese Regeln. So schreibt es ihnen ihre Glaube vor: der Islam. Die Menschen sollen sich in dieser Zeit im Jahr ganz auf ihre Religion konzentrieren und an Gott denken. Außerdem erinnert sie der Monat daran, dass viele Menschen auf der Welt nicht genug zu essen haben.

Wann der Ramadan beginnt, bestimmt der Mond. Ist Neumond, können wir ihn nicht am Himmel sehen. Sobald er zu einer bestimmten Zeit im Jahr dann wieder als schmale Sichel zu sehen ist, geht es mit dem Ramadan los. In diesem Jahr wird es in Deutschland an diesem Freitag so weit sein. Und doch wird der Fastenmonat nicht so sein wie sonst. Der Grund: Das sonst übliche gemeinsame Essen und Beten darf in diesem Jahr nicht in größeren Gruppen stattfinden - aus Sorge vor dem Coronavirus. Das gilt für Muslime auf fast der ganzen Welt.