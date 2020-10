Es brennt ganz weit oben

Er ist fast 6000 Meter hoch und bei vielen Menschen bekannt. Denn der Berg Kilimandscharo im Land Tansania ist der höchste Berg Afrikas. Jedes Jahr lockt er Tausende Bergsteiger an, die auf seinen Gipfel wollen.

Doch statt Bilder von erschöpften, zufriedenen Bergsteigern am Ziel sieht man gerade andere Fotos: Am Berg ist ein großes Feuer ausgebrochen.

Die Bilder aus der Nacht zeigen rot-orange Flammen am Berg. Am Tag sieht man, wie dicker Rauch in den Himmel steigt. Der Deutsche Thomas Becker wohnt in der Nähe. Er sagt: „Das müssen sehr große Flammen sein, wenn wir die aus etwa 25 Kilometern Entfernung noch so gut sehen können.“