Europas Länder helfen gemeinsam mit Geld

Es klingt beinahe nach einem großen Schatz: 500 Milliarden Euro. Man könnte auch schreiben: 500 000 000 000 Euro. Diese Menge Geld wollen die 27 Staaten der Europäischen Union jetzt zusammenbringen.

So wollen die Länder gemeinsam denen helfen, die jetzt in der Corona-Krise in Not geraten. „Das ist eine riesige Anstrengung“, sagte ein Politiker. Denn an vielen Orten verlieren Menschen ihre Arbeit, weil die Firmen keine Aufträge mehr bekommen. Restaurants haben keine Gäste mehr. Musikerinnen und Musiker dürfen keine Konzerte mehr geben. Es sind also sehr viele Menschen betroffen.