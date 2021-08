Ungewöhnliches Hobby : Von der Kobra bis zur Vogelspinne: So viele exotische Haustiere gibt es in der Eifel

Info

Vor rund zwanzig Jahren hat Patrick Meyer damit angefangen, Spinnen zu züchten und Reptilien zu halten. Mittlerweile besitzt er einen Fachnachweis als Experte in diesem Gebiet, hat seinen ehemaligen Job bei Amazon gekündigt und widmet sich in Vollzeit seiner eigenen Reptilienauffangstation in Polch in der Eifel. Etwa 750 Kriech- und Krabbeltiere leben aktuell mit Meyer unter einem Dach.

Hier können sich Menschen hinwenden, die sich überfordert oder nicht mehr in der Lage fühlen, sich um ihre Schildkröte, Schlange oder ein anderes Reptil zu kümmern. Meyer übernimmt die Tiere dann gegen eine kleine Abgabegebühr. Kontakt per Mail an poeci1@web.de