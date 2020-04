Expertin: Das hilft bei Streit in der Familie

Marion Pothmann hat Tipps, wenn es in der Familie Zoff gibt. Foto: Dirk Rußmann.

Hamburg Gibt es in deiner Familie im Moment mehr Streit als sonst? Das ist normal. Aber du kannst etwas dagegen tun. Denk dir zum Beispiel zusammen mit deiner Familie ein Projekt aus. An dem arbeitet ihr dann gemeinsam.

Wird zur Zeit in Familien mehr gestritten? Woran liegt das?

Was kann man dagegen tun?

Marion Pothmann: „Wenn man miteinander streitet und hinterher zusammen lacht, kann das Familien auch stark machen. Aber man sollte seine Laune nicht einfach am anderen auslassen, zum Bruder gehen und ihn ärgern. Besser ist es, ins Kissen zu boxen oder zu schreien, hundert Hampelmänner zu machen oder einmal ums Haus laufen zum Beispiel. Wenn es doch zum Streit kommt, kann man eine Streit-Pause einlegen, in der jeder etwas für sich macht.“

In einer kleinen Wohnung kann man sich schlecht aus dem Weg gehen. Was kann man da machen?

Sollten Eltern in dieser Zeit lockerer sein und mehr erlauben?

Marion Pothmann: „Familien können sich jetzt Corona-Regeln geben, die nur in dieser Zeit gelten. Vielleicht etwas mehr Medienzeit erlauben, aber auch mehr im Haushalt helfen. Es geht darum, dass es allen ein bisschen besser geht. Deshalb sollte man auch jeden Tag Sport machen.

Hausaufgaben müssen jetzt nicht perfekt sein. Am besten stellt man einen Tagesplan auf und legt kurze Zeiten fest, in denen alle arbeiten und sich dann belohnen - Plätzchen backen, Bonbons machen oder so etwas. Ich finde es toll, wenn sich Familien ein Projekt ausdenken - den Gartenzaun anstreichen, ein Aquarium bauen oder einen Comic zeichnen. Man sollte sich jetzt viel Gutes tun.“