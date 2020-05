Extra-Geld wegen Corona

In Alten- und Pflegeheimen leben Menschen, die durch das Coronavirus besonders gefährdet sind. Die Mitarbeiter dort sollen nun für ihre Arbeit belohnt werden. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Es ist eine Art Anerkennung in schwierigen Zeiten: Wer in der Altenpflege arbeitet, kann in diesem Jahr einen Pflege-Bonus bekommen. Die Mitarbeiter erhalten dieses Geld zusätzlich zum Gehalt. Das haben Politiker am Donnerstag im Bundestag beschlossen.

Eine letzte Abstimmung darüber steht allerdings noch an.

Es ist eine von vielen Maßnahmen, mit denen der Staat Menschen in der Corona-Krise unterstützen will. Altenpfleger zum Beispiel helfen alten Leuten. Für diese Menschen kann das Coronavirus schnell gefährlich werden. Deshalb müssen die Pfleger besonders gut aufpassen.

Wie hoch das zusätzliche Geld sein wird, hängt von den Aufgaben und Arbeitszeiten der Mitarbeiter ab. Bis zu 1000 Euro können sie bekommen. Die einzelnen Bundesländer können den Betrag erhöhen und noch mal 500 Euro obendrauf legen.