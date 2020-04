Familie rettet junge Grizzlybären

Diese Bärenjungen hätten ohne ihre Mutter in der Wildnis kaum überleben können. Foto: Mike Madel/Montana Fish, Wildlife and Parks/dpa.

Auf einen Bären zu treffen, ist bei uns in Deutschland sehr unwahrscheinlich. Im Land USA kann das durchaus passieren. Und manche Bären können gefährlich werden, Grizzlybären zum Beispiel.</p><p>Im Nordwesten der USA hat eine Familie letzte Woche gleich drei dieser Bären getroffen. Es waren kleine Grizzlyjungen, die auf einer Wiese spielten. Allerdings stelle sich heraus, dass die Mutter der Bären nicht mehr lebte. Ohne sie können die Kleinen kaum in der Wildnis überleben.</p><p>Dank der Familie konnten sie gerettet und in eine Auffangstation gebracht werden. Dort sollen sie nun mit der Flasche aufgezogen werden. Da sie sich dabei an Menschen gewöhnen, können sie später nicht wieder in der Natur ausgesetzt werden. Sie werden also wohl in einem Zoo leben.