Feierabend für Tiger

„Manege frei“, heißt es im Zirkus. Diesen Satz werden Jill und Sahib wohl nie wieder hören. Denn die beiden ehemaligen Zirkus-Tiger leben nun in einem Gehege in dem Bundesland Rheinland-Pfalz. Die Auffangstation wird von Tierschützern betreut.

In freier Wildbahn sind die Reviere von Amur-Tigern wie Jill und Sahib sehr groß. Teilweise größer als etwa die Stadt Berlin. In der Auffangstation der Tierschützer leben Jill und Sahib nun auf 1 000 Quadratmetern. Das ist in etwa so groß wie vier Tennisfelder.