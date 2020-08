Feiern vor der kurzen Pause

Das schaffen Fußball-Teams nur sehr selten. Der FC Bayern München hat die Champions League ewonnen. Mit 1:0 besiegten die Bayern Paris Saint-Germain aus unserem Nachbarland Frankreich. Damit hat die Mannschaft das Triple gewonnen: Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League.

Der Regierungschef des Bundeslandes Bayern, Markus Söder, will der Mannschaft am Montag am Flughafen persönlich gratulieren. Denn jetzt feiern die Bayern erst mal. Dann dürfen die Spieler Urlaub machen. Lang ist die Pause wegen der Corona-Krise aber nicht: Schon in gut zwei Wochen geht die neue Saison los.