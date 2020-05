Forschen und so gegen Viren kämpfen

Melanie Brinkmann ist eine Art Detektivin. Sie will allerdings nicht Verbrechern auf die Spur kommen, sondern Viren. Das sind superkleine Keime, von denen uns manche krank machen können. Melanie Brinkmann ist Virologin.

Die Forscherin versucht zum Beispiel herauszufinden, wie sich bestimmte Viren Eintritt in eine Körperzelle verschaffen und was dann genau geschieht. „Das kann man sich wie ein Schiff vorstellen, das an eine Kaimauer anlegt. Das ist die Körperzelle. Die Mannschaft geht an Land, sie dringt also in die Körperzelle ein. Dann wird die Körperzelle gekapert und dazu verdonnert, ganz viele neue Schiffe zu bauen.“ Die Fachleute versuchen dann, Werkzeuge zu finden, die das Andocken, das an Land gehen oder den Bau der neuen Schiffe verhindern können - damit das Virus uns nicht krank macht.