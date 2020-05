Freier Tag an Himmelfahrt

Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Juhu! Viele Leute haben am Ende der Woche vier Tage frei. Denn Donnerstag ist ein Feiertag. Geschäfte haben an diesem Tag geschlossen, Unterricht findet nicht statt. Auch am Freitag nehmen sich viele Erwachsene frei.

Das fühlt sich an wie kurze Ferien!

Der Feiertag am Donnerstag heißt Christi Himmelfahrt. Er erinnert an eine Geschichte aus der Bibel. Darin geht es darum, dass Jesus nach seinem Tod zu Gott in den Himmel aufgestiegen ist.

Experten sagen aber: Jesus ist nicht unbedingt in die Höhe geflogen. Das Bild von der Himmelfahrt soll helfen, sich vorzustellen, dass Jesus nah bei Gott ist.