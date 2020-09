Für den Klimaschutz zurück auf die Straße

Mehrere Monate haben die Klimaschützer von Fridays For Future nicht demonstriert. Doch nun sind sie wieder auf die Straße gegangen. Auf der ganzen Welt gab es Aktionen, um auf die Klimakrise hinzuweisen.

Vor dem Brandenburger Tor in Berlin zeigen Kreuzchen auf dem Boden an, wo die Leute demonstrieren dürfen. Mit genügend Abstand voneinander sitzen sie auf dem Boden oder auf mitgebrachten Kissen und Stühlen. Viele halten Spruchbänder und Plakate hoch.

Am Freitag sind in vielen Städten wieder Menschen auf die Straße gegangen. Bei einem internationalen Protest-Tag forderten sie die Politiker auf, mehr im Kampf gegen die Klimakrise zu tun.

Zum ersten Mal seit Monaten hatte die Bewegung „Fridays For Future“ zu Demos und anderen Aktionen aufgerufen. Die Umweltschützer hatten sich Regeln überlegt, wie man in Corona-Zeiten sicher protestieren kann. So demonstrierten die Leute mit Masken und achteten auf genügend Abstand zueinander. Neben dem Sitzstreik vor dem Brandenburger Tor protestierten manche Menschen auch auf Fahrrädern. Andere liefen in kleineren Gruppen durch die Straßen.