Futtern für die Natur

Eine Heidschnucke knabbert an einer Heidepflanze. Foto: Philipp Schulze/dpa.

Heidschnucken naschen gern junge Pflanzen. Das Wort Schnucke soll auch von „schnökern“ für Naschen kommen.

Diese Schafe leben vor allem in der Lüneburger Heide, einer Landschaft in Norddeutschland. Dort fressen sie am liebsten Heidekraut, Gras, Wildkräuter - und die Triebe von jungen Bäumchen.