Gefährliche Gärten für Igel

Achtung, nicht piksen! Karolin Schütte muss bei ihrer Arbeit gut aufpassen. Denn die Tierärztin kümmert sich um kranke und verletzte Igel. Sie arbeitet in einem Igelzentrum im Bundesland Niedersachsen.

Viele Igel suchen in Gärten nach Nahrung und Unterschlüpfen. Naturschützer raten deshalb, auch mal größere Laubhaufen im Garten liegen zu lassen und den Rasen nicht zu kurz zu halten. Auch ein kleines Loch im Zaun ist gut für Igel. So kommen sie in den Garten und bleiben nicht so leicht im Zaun stecken.