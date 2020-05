Gern in großen Gruppen

Rosaflamingos suchen sich gemeinsam immer neue Futterplätze. Foto: Mustafa Kaya/XinHua/dpa

Wie gut, dass sich diese Tiere nicht an Corona-Regeln halten müssen. Denn die Rosaflamingos sind gern in großen Gruppen unterwegs. So eine Gruppe kann Tausende Mitglieder haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Vögel gehen zusammen auf die Reise, um ständig neue Futterplätze zu finden. Dabei mögen Rosaflamingos salzige Gewässer, in denen sie unter anderem Algen, Krebstiere und Insektenlarven aufspüren.