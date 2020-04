Glitzerpudding statt Plüschpizza

In der Welt der Trolls sind fast immer alle fröhlich. Es wird gekuschelt, getanzt und gesungen. Ab Donnerstag kann man sich den zweiten Teil der Geschichte im Internet ausleihen. Der Film heißt „Trolls World Tour“.

Mit dabei sind wieder die beiden Trolls Poppy und Branch. Ihre Stimmen kommen dir bekannt vor? Kein Wunder, sie stammen nämlich wieder von den beiden Musikern Lena Meyer-Landrut und Mark Forster. Den dpa-Nachrichten für Kinder erzählten die beiden, was sie an der Welt der Trolls am liebsten mögen.

Lena Meyer-Landrut: „Kuscheln, tanzen und essen finde ich schon mal gut für eine perfekte Welt. Sonne darf auch nicht fehlen. Für mich ist es aber wichtiger, glücklich zu sein. Ob du mit dem Hund spazieren gehst, dich mit Freunden triffst, kochst, backst oder an den See fährst. Das alles kann einen perfekten Tag beschreiben.“

Mark Forster: „Ich würde mir wünschen, dass die echte Welt auch so schön plüschig wäre wie die Welt der Trolls. Da ist ja wirklich jeder Baum aus einem gemütlichen Couchbezug hergestellt. Das könnte man in der echten Welt noch verbessern.“

Mark Forster: „Der große Unterschied zum Singen vor dem Mikrofon ist, dass man mit einer gesprochenen Stimme Gefühle zeigt. Beim Singen fällt mir das leichter, weil es da noch die Ebene der Töne und Melodien gibt. Beim Sprechen ist es schon eine gewisse Überwindung für mich und hat immer so was wie Theater-AG.“

Lena Meyer-Landrut: „Es ist total anders, auf Deutsch zu singen als auf Englisch. Es ist mir in diesem Fall aber gar nicht so schwer gefallen, weil ich nicht als Lena gesungen habe. Ich singe also nicht mit der gleichen Stimmfarbe, mit der ich meine Songs singe. Es ist ein Kinderfilm, die Songs sind für Kinder gemacht und darum ist das auch völlig in Ordnung für mich.“