Musik-Profis in der Grundschule : Musik kommt zu Kindern

Musik-Profis in der Grundschule

Wenn die nächste Musikschule zu weit weg ist, kommen die Musiker eben zu den Kindern.

Jetzt gerade sind die Schulen zwar zu. Aber in einigen Wochen öffnen sie vermutlich wieder. Und was dann? Für die Schüler und Schülerinnen einer Grundschule aus dem Bundesland Brandenburg ist klar: Es wird Musik gemacht! Die Kinder bekommen nämlich häufiger Besuch von Musik-Profis. Das hat auch damit zu tun, dass ihre Schule auf dem Land liegt. Der Weg zu Konzerthäusern oder zur Musikschule ist also weit.