Große Ziele mit der Mannschaft

Das Hinspiel hatten die Bayern beim FC Chelsea gewonnen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Die Neuen kommen! Beim Fußballverein FC Bayern starten in dieser Woche drei Spieler mit dem Mannschaftstraining: Leroy Sané, Tanguy Nianzou und Alexander Nübel. Die Ferien sind für die Fußball-Profis also schon wieder vorbei - nur knapp zwei Wochen nach dem Ende der Bundesliga-Saison. Da hatten die Bayern erneut den Titel geholt.</p><p>Doch schon bald stehen die nächsten wichtigen Spiele an. Allerdings nicht in der Bundesliga, sondern in der Champions League In diesem Wettbewerb der besten Clubs in Europa hoffen die Bayern auf den Titel.

Zuerst geht es im Achtelfinale zu Hause gegen den FC Chelsea. Die Hinrunde hatten die Bayern mit 3:0 gewonnen. Deshalb glauben viele Fans, dass das Weiterkommen kein Problem wird.