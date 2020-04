Halbe Schmarotzer im Baum

In kahlen Ästen fallen die Misteln besonders gut auf. Foto: Bernd Wüstneck/zb/dpa.

Sie sehen aus wie kugelrunde, kleine Büsche. Doch sie wachsen nicht am Boden, sondern hoch oben in den Baumkronen. Diese Pflanzen heißen Misteln. Weil sie das ganze Jahr über grün sind, kann man sie in den kahlen Ästen der Bäume gerade gut erkennen.

Fachleute sagen: Misteln gehören zu den Halbschmarotzern. Das klingt ziemlich fies. Schließlich sagt man so was sonst zu Leuten, die sich bei anderen durchschnorren und ihnen etwas wegnehmen. Tatsächlich arbeiten Misteln mit einem fiesen Trick, um zu überleben. Sie bohren ihre Wurzeln in die Äste der Bäume, auf denen sie leben. So zapfen sie das Wasser der Bäume an und nutzen es für sich.