Hauptsache auf Platz eins

Thomas Müller ist der Meistertitel nicht so wichtig. Sein Ziel: Am Ende der Saison auf Platz eins zu stehen. Foto: Tobias Hase/dpa.

Meisterschaft hin oder her: Für den Fußballspieler Thomas Müller vom FC Bayern München zählt nur, auf Platz eins zu stehen. Das sagte er zu Reportern. Wegen der Corona-Krise mussten die Spiele in der Fußball-Bundesliga unterbrochen werden.

Der Stürmer muss sich deshalb aber keine Sorgen machen. Denn der FC Bayern ist derzeit eh an der Tabellenspitze. Wenn jetzt Schluss wäre, würde seine Mannschaft vielleicht einfach so Meister werden.

Solange der FC Bayern an der Tabellenspitze steht, ist Thomas Müller der Meistertitel deshalb nicht so wichtig: „Ob der Titel uns dann in dieser speziellen Situation offiziell anerkannt würde oder nicht, ist für mich nicht relevant“, sagte Thomas Müller.