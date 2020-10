Heftiger Sturm, große Zerstörung

Der Boden ist voller Schlamm. Auf den Straßen liegen umgestürzte Bäume. Häuser haben kaputte Dächer. Im Land Vietnam in Asien ist gerade vieles zerstört. Der Grund: der Taifun Molave.

Dieser Wirbelsturm fegte am Mittwoch über mehrere Regionen in Vietnam. Er löste heftigen Regen, Wind und meterhohe Wellen auf dem Meer aus. Hunderttausende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Einige sind auch gestorben.

Retter fangen jetzt an, das Durcheinander zu beseitigen und kümmern sich um die betroffenen Menschen. Sie rechnen damit, dass Molave jetzt in Richtung Westen in das Land Laos weiterzieht. Er verliert wahrscheinlich aber an Kraft.