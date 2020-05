Heilige mit unbeliebtem Namen

Sankt Nikolaus, Sankt Martin oder auch Franz von Assisi. In der Katholischen Kirche gibt es viele Heilige. Diese Leute sind für manche Christen große Vorbilder. Denn sie sollen einst Wunder vollbracht und anderen Menschen geholfen haben.

Viele Tage im Jahr gehören zu bestimmten Heiligen. Am 14. Mai ist der Namenstag einer Heiligen, deren Name erst jetzt so richtig bekannt ist: die Heilige Corona. Kein Witz, diese Heilige heißt wirklich so.