Heller Ring am Himmel

So sah die Sonne im Südwesten des Landes Taiwan am Sonntag für wenige Minuten aus. Foto: Chiang Ying-Ying/AP/dpa

Was ist denn mit der Sonne los? Und warum wird es plötzlich dunkler? Das passiert, wenn der Mond sich zwischen die Erde und die Sonne schiebt. Man nennt das: Sonnenfinsternis.

Am Sonntagmorgen konnten eine Menge Menschen auf der Welt eine ringförmige Sonnenfinsternis beobachten. Bei diesem Ereignis verdeckt der Mond die Sonne nicht vollständig. Wenn er sich direkt davor befindet, sieht man für wenige Minuten nur noch einen hellen Ring am Himmel. Daher der Name: ringförmige Sonnenfinsternis.