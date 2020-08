Hier werden Züge geordnet

Der Rangierbahnhof in Maschen hat etwa 300 Kilometer Gleise und rund 750 Weichen. Foto: Philipp Schulze/dpa

Eigentlich ist es stockdunkel. Trotzdem kann Manfred Stobrave die vielen Gleise vor ihm überblicken. Orangefarbene Lampen erleuchten sie. Und das ist auch wichtig. Denn hier am Rangierbahnhof Maschen im Norden Deutschlands werden Tag und Nacht die Waggons von Zügen umsortiert.

Die Waggons werden also so hintereinander gereiht, wie man es gerade braucht. Manfred Stobrave und seine Kollegen müssen dabei auch in der Dunkelheit den Überblick behalten.