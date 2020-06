Hinknien und die Faust heben

Aus Protest halten die Menschen eine Faust in die Luft. Manche knien sich auch auf den Boden. In den Vereinigten Staaten von Amerika versammeln sich gerade Tausende Menschen, um zu protestieren.

Viele Proteste verlaufen friedlich. Es kam in den vergangenen Tagen aber auch zu Gewalt. Menschen lieferten sich Kämpfe mit der Polizei. Sie zündeten Autos an oder plünderten Geschäfte. Der amerikanische Präsident Donald Trump forderte, hart gegen diese Randalierer vorzugehen. Aber was macht all die Leute bloß so wütend?