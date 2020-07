Hoch fahren und runter gucken

Von oben kann man weit in die Ferne blicken und Einiges entdecken. Das geht zum Beispiel auf Bergen, Kirchtürmen und Aussichtsplattformen.

In der Stadt Weimar im Bundesland Thüringen steht gerade eine mobile Aussichtsplattform. Mobil bedeutet: Diese Plattform bleibt nicht immer an einem Ort. Sie stand schon in anderen Städten wie Stockholm in Schweden und Wien in Österreich. Jetzt macht sie bis Oktober in Weimar Halt und die Menschen können von oben auf die Stadt gucken.