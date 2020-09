Hoch in die Luft!

Der Sportler ist über 6,15 Meter gesprungen und hat einen neuen Rekord aufgestellt. Foto: Fabrizio Corradetti/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Konzentriert hält ein Sportler einen langen Stab in der Hand. Dann streckt er ihn in die Höhe und fängt an zu sprinten. Er wird immer schneller, drückt den Stab vor sich in den Boden und hebt sich damit vom Boden ab!

Er segelt durch die Luft über eine Stange und landet auf einer Matte: Rekord!

Der Sportler heißt Armand Duplantis und ist Stabhochspringer. Bei einem Turnier in der italienischen Stadt Rom sprang er jetzt über 6,15 Meter. Er ist der Erste, der je unter freiem Himmel so hoch gesprungen ist. In einer Halle ist der Schwede sogar schon höher gesprungen.