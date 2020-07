Hohe Wellen vor dem Sturm

Der Himmel sieht finster aus. Da ist wohl ein Unwetter unterwegs. In diesem Fall nähert sich sogar ein Hurrikan der Inselgruppe Hawaii. Sie liegt im Pazifischen Ozean.

Hurrikans nennt man tropische Wirbelstürme mit extrem starkem Wind. In den Sommermonaten treten sie besonders häufig auf. Diesem haben Wetter-Fachleute den Namen Douglas gegeben. Sie veröffentlichten auch Warnungen. Hilfsorganisationen boten Unterkünfte an, damit sich Menschen auf Hawaii in Sicherheit bringen konnten.