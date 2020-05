Hornissen, die Bienenschwärme attackieren

Diese beiden Asiatischen Riesenhornissen sind tot. Ein Forscher hat sie auf sein Notizblock gelegt. Foto: Karla Salp/Washington State Department of Agriculture/AP/dpa

Diese Insekten können stechen, leben in Schwärmen und sie ernähren sich von anderen Insekten: Hornissen. Außerdem sind Hornissen größer als viele andere Insektenarten. Die größte unter ihnen ist die Asiatische Riesenhornisse.

Diese Riesenhornisse lebt vor allem in Japan und anderen Ländern im Osten und Südosten von Asien. In Wäldern dort baut sie sich ihr Nest in den Boden. Sie ernährt sich vor allem von Käfern, aber auch von Würmern, Wespen und Bienen. Auch Baumsäfte und Früchte mag sie.