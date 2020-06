Huckepack auf dem Büffel

Ob der Büffel überhaupt merkt, dass er gerade eine ganze Gruppe Frösche transportiert? Zu stören scheint es ihn jedenfalls nicht. So ein Frosch ist ja auch superleicht im Vergleich zu einem Wasserbüffel.

Das Foto wurde in einem Naturpark im Land Schweiz gemacht. Dort ist es recht sumpfig. Es gibt auch einen See. In dem treffen sich die Büffel und die Frösche. Aber warum hüpfen die Frösche auf die großen Tiere und halten sich dort fest?