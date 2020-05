Im Bett liegen und trainieren

Sarah Voss ist Turnerin. Vor Wettbewerben stellt sie sich genau vor, wie sie ihre Übungen macht. Foto: Tom Weller/dpa

Wenn du in der Schule einen Vortrag vor deiner Klasse halten musst, überlegst du dir vermutlich vorher, was du sagen willst: Wie erklärst du Dinge? Was willst du an der Tafel zeigen?

Genau das Gleiche machen auch viele Sportlerinnen und Sportler vor einem Wettbewerb. Sie trainieren nicht nur ihren Körper. Sie bereiten sich auch in Gedanken darauf vor. Das nennt man Mentaltraining.

Die Profi-Turnerin Sarah Voss hat zum Beispiel einem Reporter erzählt, dass sie abends im Bett an ihre Übungen denkt. Sie stellt sich etwa vor, wie sie am Barren turnt oder einen Salto macht. „Vor dem Schlafengehen gehe ich Übungen wieder und wieder durch“, sagte sie.