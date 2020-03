In 15 Fragen zur Million

Ronald Tenholte hat bei der Sendung „Wer wird Millionär?“ gewonnen. Foto: stefan gregorowius/tvnow/dpa.

15 knifflige Fragen muss man richtig beantworten. Dann kann man in der Sendung „Wer wird Millionär?“ richtig viel Geld gewinnen. Ronald Tenholte aus der Stadt Köln hat das in der Sendung am Dienstag geschafft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Belohnung: eine Million Euro.

Der Gewinner hat auch schon Pläne, was er mit dem Geld machen möchte. Ein Teil davon ist für seine Hochzeit. Außerdem sagte er: „Ich denke, ich werde mir auch eine Belohnung gönnen. Ein Elektroauto spielt da bei mir im Kopf eine große Rolle.“

Die letzte Frage der Sendung war, aus wie vielen Brettern eine Euro-Palette besteht. Auf diese Paletten aus Holz kann man zum Beispiel Getränke-Kisten und Kartons stapeln.