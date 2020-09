In der Natur aufräumen

Mit dem Blick auf den Boden gehen die Menschen am Ufer eines Flusses entlang. Sie suchen etwas. Nein, es ist kein verloren gegangener Ohrring. Die Menschen sind auch nicht auf Schatzsuche. Sie sammeln Müll.

Denn besonders Plastikmüll schadet unserem Planeten. Tiere verwechseln ihn mit Nahrung und können daran sterben. Ein großes Problem ist auch: Plastik verrottet nicht. Der Kunststoff zerfällt mit der Zeit lediglich in immer kleinere Teile. Das sogenannte Mikroplastik ist so winzig, dass es unbemerkt überall hingelangt.

Was kann man also dagegen tun? Zum einen sollte man natürlich seinen Müll nicht achtlos wegwerfen. Dann kann man helfen, den Müll anderer Menschen wegzuräumen. Das haben die Menschen am Wochenende getan. Die Veranstalter gaben an, dass dabei 320 Tonnen Müll zusammengekommen seien. So viel wiegen etwa 65 große Elefanten!