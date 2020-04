In Tiernester schauen

Piept es schon? Oder ist noch alles still im Nest? Wenn in der Natur Tierkinder zur Welt kommen, bekommt man das nur selten von Nahem mit. Doch mit Hilfe von Webcams klappt das sogar von zu Hause aus. Webcams sind Kameras, die die ganze Zeit einen Ort filmen und die Bilder live ins Internet übertragen.

Inzwischen haben Tierfreunde davon schon so einige angebracht, etwa in der Nähe von Vogelnestern. So kann man zum Beispiel Wanderfalken beobachten, die es sich hoch oben in einer Burg gemütlich gemacht haben. Die Küken sind kurz davor zu schlüpfen. „Es müsste jeden Moment losgehen“, sagt ein Fachmann. Sehen kannst du das hier: http://dpaq.de/Ma4Vw