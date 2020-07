Instagram statt Schlachter

Bobby liegt im Stroh, Bobby läuft durch den Matsch, Bobby spielt mit einem Fußball: Das sieht man auf dem Instagram-Profil von Graf Bobby von Sonnenschein. Er lebt auf einem Bauernhof in Norddeutschland und ist ein Schwein.

Eigentlich sollte Bobby geschlachtet werden. Aber er hat sich gewehrt. Ganze drei Mal ist er so davongekommen. Also darf das Schwein am Leben bleiben.