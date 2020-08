Jede Menge Wünsche frei

Wer eine Sternschnuppe sieht, darf sich etwas wünschen, heißt es. Wahrscheinlich, weil Sternschnuppen so selten sind. Gerade kommen sie aber recht häufig vor.

Denn in dieser Woche zieht unsere Erde durch die Umlaufbahn eines Kometen. Kleine Staubteilchen dieses Brockens aus dem All verglühen in der Lufthülle der Erde. Diese leuchtenden Spuren am Himmel kennen wir als Sternschnuppen.