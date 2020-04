Jippie! Ab auf die Weide!

Da kann man schon mal einen Freudensprung machen. Foto: Sina Schuldt/dpa.

Sie muhten, rannten los oder sprangen in die Luft: Etwa 200 Kühe sind am Samstag aus einem Stall in Norddeutschland auf die Weide gebracht worden. Darüber freuten sie sich offenbar sehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Tiere aus der Stadt Brake im Bundesland Niedersachsen hatten den Winter nämlich im Stall verbracht. Am Wochenende durften sie aber wieder nach draußen, wo sie auf den Wiesen weiden sollen. Auch an anderen Orten werden Kühe zu dieser Jahreszeit nach draußen gelassen.