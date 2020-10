Joko und Klaas kommentieren ein Fußballspiel

Die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind eigentlich ständig im Wettkampf. Manchmal stellen sie sich gegenseitig Aufgaben. Manchmal treten sie als Team an, so wie bei der Sendung „Joko&Klaas gegen ProSieben“.

Dort allerdings haben die beiden in der letzten Woche verloren. Dafür müssen sie nun etwas erledigen: Die beiden kommentieren das Fußballspiel der deutschen U21-Mannschaft gegen Bosnien-Herzegowina. In der U21-Mannschaft treten jüngere Profi-Fußballer an.