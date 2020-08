Joy kann nicht in die Schule

Joy muss von zu Hause lernen. Ihre Schwester Mary hilft ihr dabei. Foto: Gioia Forster/dpa

Joy ist traurig. Denn die Zehnjährige darf nicht in die Schule gehen. Sie lebt in der Stadt Nairobi in Kenia, ein Land in Afrika. Die Regierung des Landes hat entschieden: Die Schulen bleiben noch bis Ende des Jahres geschlossen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Grund dafür ist die Corona-Krise. So sollen sich Menschen vor Ansteckung schützen.

Joy und die anderen Kinder müssen nun von zu Hause lernen. Aber das ist sehr schwierig. Im Radio und im Fernsehen werden zwar spezielle Programme für Schülerinnen und Schüler übertragen. Aber viele arme Familien haben kein Internet, kein Radio und auch keinen Fernseher. So geht es etwa der Hälfte der Mädchen und Jungen in den Ländern in der Südhälfte Afrikas. Manche Eltern versuchen, ihren Kindern etwas Mathe und Englisch beizubringen. Aber das klappt nicht immer.