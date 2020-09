Jüdisches Neujahr wird diesmal oft anders gefeiert

Das jüdische Neujahr, Rosh Haschana, müssen Jüdinnen und Juden in Israel im kleinen Kreis feiern. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

Shana Tova u-metuka! Das sagen sich derzeit viele Jüdinnen und Juden. Übersetzt bedeutet das: ein gutes, süßes Jahr. Denn nach dem jüdischen Kalender beginnt ein neues Jahr. Zwei Tage wird das neue Jahr gefeiert.

Das Coronavirus trübt die Feierlaune. Weil in den letzten Tagen die Corona-Infektionen in Israel stark gestiegen sind, sollen alle wieder zu Hause bleiben. Schulen, Kindergärten, Hotels und Einkaufszentren bleiben in den nächsten drei Wochen geschlossen.