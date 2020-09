Kakadu geht auf der Straße spazieren

Nanu, ein Kakadu! Das könnten einige Autofahrer im Bundesland Niedersachsen gedacht haben. Dort ging am Freitag ein Kakadu auf einer Straße spazieren. Darüber berichtete die Polizei am Sonntag.

Polizei und Feuerwehr kamen, um den Vogel wieder einzufangen. Kakadus gehören zu den Papageien. Sie leben zum Beispiel in Asien. Bei uns in Deutschland kommen sie normalerweise nicht in freier Wildbahn vor. Sie werden aber als Haustiere gehalten.