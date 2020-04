Keine Ahnung vom Kochen

Experten vermuten, dass viele Menschen in Deutschland nicht kochen können. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Spaghetti, Makkaroni, Rigatoni. Alle möglichen Sorten Nudeln haben die Leute in Deutschland in den letzten Wochen und Monaten gekauft. Die Händler konnten gar nicht so schnell die Regale in ihren Märkten wieder auffüllen.

Dass die Menschen so viele Nudeln kaufen, liege wohl daran, dass sie gar kein anderes Essen zubereiten können. Das vermutet jedenfalls ein Experte für Ernährung. Er sagte: „Jetzt stehen die Leute im Supermarkt und denken sich: Ja gut, wie mache ich denn jetzt 'nen Burger selbst?“