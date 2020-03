Kinderfotos im Internet : Jeder bestimmt über sein Bild

Ohne die Erlaubnis der Kinder geht es nicht, wenn Eltern Familienfotos ins Internet stellen wollen. Wehrt euch, wenn ihr nicht gefragt werdet!

Stell dir mal vor, deine Eltern machen ein Foto von dir mit einer albernen Grimasse. Oder sie knipsen dich in einem verrückten Karnevalskostüm. Dürfen sie das einfach bei Whatsapp oder Instagram einstellen oder an Oma und Opa schicken? Nein, sagt Sophie Pohle vom Deutschen Kinderhilfswerk. „Eltern müssen Kinder immer fragen, ob sie einverstanden sind“, sagt die Expertin. Denn du hast ein Recht am eigenen Bild.